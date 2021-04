Sleeuwijk viert Koningsdag

SLEEUWIJK • De Oranjevereniging van Sleeuwijk heeft ondanks de strenge voorwaarden die gelden voor kleinschalige evenementen tijdens corona in samenwerking met dorpshuis De Bolderik en de plaatselijke middenstand toch een mooi programma samengesteld.

Om Sleeuwijk er zo feestelijk mogelijk uit te laten zien, vraagt de Oranjevereniging aan de inwoners van Sleeuwijk te vlaggen vanaf zonsopgang. Onder de eerste inwoners die hun vlag hebben uitgestoken wordt een heerlijke taart - ter beschikking gesteld door Bakkerij Verba - verloot.

De bedoeling is dat Sleeuwijkers een foto op een van de sociale media van de organisatie posten.

Optocht met versierde kinderfietsen

Om 9:30 uur start een tocht met versierde kinderfietsen. Het is alleen niet mogelijk om gezamenlijk te vertrekken. Ieder kind dient, al dan niet vergezeld door ouders, vanuit huis te vertrekken en dan de route te volgen.

Voor de drie mooist versierde fietsen zijn mooie prijzen beschikbaar, gesponsord door Stichting De Bolderik. Opgeven kan tot maandagavond 26 april bij De Bolderik of via info@oranjeverenigingsleeuwijk.nl.

Autopuzzeltocht met een twist

Om 12:30 uur start de ‘geweldige autopuzzeltocht met een twist’. De tocht duurt ongeveer 2,5 á 3 uur en deelnemers gaan op zoek naar een ontsnapte bankrover en zijn koffer met geld. De kosten voor twee personen bedragen 10 euro, inclusief een lunchpakket en versnaperingen onderweg.

Voor iedere extra persoon in de auto wordt 5 euro extra gerekend. Aanmelden kan bij De Bolderik of via info@oranjeverenigingsleeuwijk.nl, tot uiterlijk zondag 25 april 00.00 uur.

Ballonvlucht

De eerste prijs van de autopuzzeltocht is ballonvlucht; de tweede prijs een hotelovernachting en de derde prijs is een diner.

In verband met de coronavoorschriften zijn slechts twee personen per auto toegestaan, behalve als de inzittenden uit één gezin komen.

De prijsuitreikingen zijn op woensdag 28 april.