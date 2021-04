Tweede bingo voor Goezate op 17 april

WERKENDAM • De tweede bingo vanuit verzorgingshuis Goezate wordt gehouden op zaterdag 17 april.

Door trieste omstandigheden is de bingo van afgelopen 20 maart niet doorgegaan. De mensen die zich reeds opgegeven hebben zijn inmiddels per mail geïnformeerd over de nieuwe datum.

Meedoen

Maar meedoen kan nog steeds. Mensen kunnen hun gegevens en aantal kaarten mailen naar Ottoline van den Heuvel via o.vandenheuvel@drsn.nl of telefonisch contact opnemen via 06-13603904.

Er zijn wederom prachtige prijzen te winnen en de opbrengst gaat naar de zorgtuin voor Goezate. Vanaf 16:00 uur wordt er gespeeld. Dan wordt de kidsronde (deelname 5 euro) gespeeld en van 18:30 uur tot 20:00 uur wordt drie keer een volwassenenronde gespeeld. Hieraan meedoen kost 15 euro.