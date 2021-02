Altena in gesprek over bijenkasten in Biesbosch

ALTENA • Altena is al met Drimmelen en Dordrecht en enkele afdelingen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) in gesprek om mogelijk regels te stellen aan het aantal bijenkasten in de Biesbosch.

“Met name op particuliere terreinen en verpachte gronden is het lastiger het aantal bijenkasten te beperken. Wij zijn ons aan het oriënteren op de mogelijkheden daartoe”, aldus het college in een reactie op vragen van Progressief Altena.

Volgens de partij is de grote hoeveelheid bijenkasten een probleem.

“Wij onderschrijven dat de bijenkasten diverse problemen veroorzaken”, stelt het college.

Steken

“Door de grote concentraties bijenkasten neemt de kans op uitbraak van ziektes (epidemieën), zoals Amerikaans vuilbroed binnen de bijenvolken toe. Een ander punt is dat honingbijen, daar waar zij een fietspad over moeten steken om de natuur in te gaan, regelmatig recreanten steken. Dit geeft overlast. De mate van ervaren overlast verschilt per gemeente; in Dordrecht en Drimmelen speelt dit minder dan in Altena.”

Of er sprake is van (voedsel-)concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen is landelijk nog onderwerpvan discussie en onderzoek.