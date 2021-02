Altena ‘positief’ over tweede glasvezelaanbieder voor bedrijventerreinen

ALTENA • Het college is op de hoogte van een tweede glasvezelaanbieder voor de bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg.

Begin deze maand hebben burgemeester en wethouders overleg gehad met Delta Fiber Netwerk, de partij die in januari een campagne gestart is om glasvezelinternet op de bedrijventerreinen aan te leggen.

“Wij staan positief tegenover initiatieven die Altena digitaal nog beter ontsluiten. Of dit nu gaat om de aanleg van glasvezel in de dorpen of op de bedrijfsterreinen.”

Vragen van SGP

Het college reageert hiermee op vragen van de SGP.

De partij had de zaak aangekaart toen bleek dat op de bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg al glasvezel ligt, o.a. van Fore Freedom.

De Hedelse netleverancier had Altena vorige maand daarover om opheldering gevraagd.