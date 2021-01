Verbazing over tweede ‘onnodig en duurder’ glasvezelnetwerk op bedrijventerreinen

ALTENA • Netleverancier Fore Freedom in verbaasd over de voorgenomen aanleg van nóg een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg.

Delta Fiber Netwerk, een aanbieder van glasvezelinternet, is daar deze maand een campagne voor gestart. “Bij voldoende aanmeldingen kan naar verwachting voor de zomer al gestart worden met de aanleg”, aldus Delta Fiber in een persbericht.

Maar op de bedrijventerreinen in Werkendam en Giessen ligt al een collectief open glasvezelnetwerk van Fore Freedom en de overige bedrijventerreinen zijn door andere partijen voorzien van een collectief netwerk, schrijft de Hedels netleverancier in een brief aan de gemeenteraad.

Onnodige schade

“U als gemeente heeft in 2020 aan ons een vergunning verleend voor het aanleggen hiervan. Waarom een tweede netwerk laten aanleggen door Delta Fiber Netwerk en hiermee zorgen voor onnodige schade, overlast, kosten en stikstofuitstoot, wanneer er al een onafhankelijk, snel en betrouwbaar open glasvezelnetwerk ligt?”

Het door Fore Freedom aangelegde glasvezelnetwerk geeft aangesloten bedrijven vrijheid in dekeuze van glasvezeldiensten (internet, telefonie, televisie, beveiliging) en leverancier, staat verder te lezen.

“Delta Fiber Netwerk kan hier dus ook gewoon leveren. Bij vergelijking van beide diensten komt ook duidelijk naar voren dat een aansluiting op het door ons aangelegde glasvezelnetwerk voordeliger is dan de acties van Delta Fiber Netwerk. Tevens heeft Fore Freedom een ruimer aanbod van onafhankelijke diensten aanbieders op haar netwerk.”

Rol van gemeenteraadslid

Fore Freedom, dat graag wil horen hoe de beslissing tot het aanleggen van een tweede ‘onnodig en duurder’ glasvezelnetwerk tot stand is gekomen, zet bovendien vraagtekens bij de rol van een gemeenteraadslid in de communicatie van Delta Fiber Netwerk.

“Het is opmerkelijk dat raadslid Wijnand van der Hoeven van de ChristenUnie aan het woord is en duidelijk naar voren komt dat hij werkzaam is bij Delta Fiber Netwerk.”