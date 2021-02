Even uit de coronasleur met ‘archery tag’ bij Achilles Veen

VEEN • Tot en met vrijdag 26 februari worden voor de jeugd tussen 12 en 17 jaar in Altena allerlei fysieke en online activiteiten georganiseerd. Even weg uit de dagelijkse sleur, even het coronavirus vergeten.

De activiteiten - met onder meer ook lasergamen, graffitiworkshops, digitaal vlaggenroof, een klimwand en een livestream - zijn een initiatief van jongerencentrum De Pomp in Almkerk, in samenwerking met andere stichtingen, verenigingen en ondernemers uit Altena.



Afknallen

Zo was er donderdagmiddag op het kunstgras van Achilles Veen de activiteit ‘archery tag’. In groepen van vijf deelnemers probeerden de teams elkaar ‘af te knallen’, omschreef vrijwilliger Thomas Vreugdenhil, die samen met Ruben van de Wiel de regie had, het spel met een grijns.

Gelukkig viel het op het ‘battlefield’ mee. Archery tag bleek minder vijandig. Het is een bijzondere manier van boogschieten, waarbij het de bedoeling is om op elkaar te schieten met zachte pijlen. Als je geraakt wordt, ben je af.

Eerste keer

Voor de meeste deelnemers was de activiteit archery tag de eerste keer. Alleen Chrinovic, Malissa, Mario en Martinus, een viertal uit Wijk en Aalburg, hadden in het verleden al eens een half uurtje geoefend. Hun tegenstanders Erik, Luuk, Niek, Matthijs en Sven ondervonden dat gelijk. Ze werden in de allereerste teamontmoeting compleet van het kunstgras geveegd.

“Het was best lastig”, vertelt Sven uit Veen, die in het verliezersgroepje zat en even uitpuft tegen een reclamebord. “Je moet goed richten en ondertussen pijlen oprapen en ook nog eens pijlen zien te ontwijken.”

De leden van de winnende groep, die zich snel omdoopte in de N-squadgroep, stonden er glimlachend bij. “Onze tegenstanders schoten maar een beetje in het wilde weg, dan raak je niemand. Ze hadden ook beter dekking moeten zoeken”, legt Mario, terwijl hij zijn full-face masker afzet, de vinger op de zere plek.

Even later gaat het beter. In de één tegen één ontmoeting blijft Erik als laatste over en hebben de vier van de N-squadsgroep het nakijken.

Anders toch maar thuis

Archery tag blijkt een leuke bezigheid. “Ik heb me ingeschreven, omdat ik anders toch maar thuis zit”, beargumenteert Sven zijn deelname.

Chrinovic, Malissa, Mario en Martinus hebben woensdag ook al meegedaan in het klimbos in de Biesbosch. “Was op zich ook leuk”, zegt Chrinovic.

Voor het project archery tag in Veen schreven twintig personen in die in twee groepen werden ingedeeld.

“De vakantie vol activiteiten is best een schot in de roos”, vertelt Bart Schutte van De Pomp. “In totaal hebben we voor al de activiteiten 500 plaatsen te vergeven. We zitten bijna helemaal vol. Eergisteren hebben we voor het lasergamen nog tien extra plaatsen toegevoegd en binnen tien minuten waren de plaatsen weg.”