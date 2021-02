De Pomp in Almkerk wint 10.000 euro met plannen voor jeugd

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp in Almkerk is de winnaar geworden van 10.000 euro subsidie om activiteiten voor jongeren op te zetten in deze moeilijke coronaperiode.

De gemeente Altena had hiervoor een oproep gedaan. In totaal werden vijftien ‘goede ideeën’ ingestuurd.

De Pomp heeft samen met anderen een breed programma opgezet met allerlei fysieke en online activiteiten voor de jeugd. Zij krijgen voor de uitvoering hiervan 10.000 euro.

Blij verrast

“Ik was blij verrast over het aantal plannen dat is ingediend en de grote variatie aan activiteiten. Het was dan ook nog niet zo eenvoudig om een keuze te maken”, zegt wethouder Paula Jorritsma.

“De plannen van jongerencentrum De Pomp zijn zo veelomvattend en zij werken met zoveel verschillende organisaties samen, dat de keuze uiteindelijk op hen is gevallen. Ik wil hen daarmee natuurlijk van harte feliciteren, maar vooral ook complimenteren. Fantastisch wat deze groep vrijwilligers weer voor elkaar krijgt. En natuurlijk zijn die complimenten ook voor de vrijwilligers van de andere deelnemende organisaties en de lokale bedrijven die ook hun steentje bijdragen.”

Volgens Jorritsma wordt het ‘steeds belangrijker’ om aandacht te houden voor de jeugd.

Eenzaam

“Deze coronatijd duurt nu al dermate lang dat met name zij ook de negatieve gevolgen ervaren. Steeds meer jongeren voelen zich eenzaam en hun mentale weerbaarheid wordt minder. De Pomp is de winnaar van deze subsidie, maar dat wil niet zeggen dat de anderen plannen nu per definitie van de baan zijn. Ook daar zaten goede ideeën bij en wellicht komen die op een ander moment weer in beeld. Ik hoop dat veel van onze jongeren deel gaan nemen aan deze activiteiten. Ik zou denken dat er voor iedereen iets leuks bij zit.”