Leerlingen Verschoorschool tekenen in de sneeuw

• Tekenen in de sneeuw. (Foto: Rianne Crielaard)

• Tekenen in de sneeuw. (Foto: Rianne Crielaard)

SLEEUWIJK • Altena beleefde een heerlijke winterweek, een afwisseling die in de pittige coronaperiode als geroepen kwam.

Zo ook op de Verschoorschool in Sleeuwijk. Vrijdag bleven de schrijfschriften en het tekenpapier in de klas en gingen de leerlingen van de onderbouw naar buiten om met waterverf mooie letters en tekeningen in de sneeuw te maken.