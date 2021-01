Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan drugslab in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond aandacht besteed aan het drugslab, dat begin december werd aangetroffen in Nieuwendijk.

Zo’n 90 inwoners van Nieuwendijk werden woensdag 2 december 2020 geëvacueerd uit hun woning. Dit gebeurde, nadat de politie een illegaal drugslab ontdekte in een loods aan de Zandsteeg.

De politie doorzocht de loods naar aanleiding van een melding van rookoverlast en er werd een anijsachtige lucht geroken. Het bleek al snel een giftige zoutzuurdamp, die mogelijk dodelijk kan zijn bij grote concentraties.

Misgegaan bij productieproces

Daarop rukten er speciale eenheden uit om het pand veilig in te kunnen. Binnen werd onder meer een kokendhete, pruttelende drugsketel aangetroffen. Er lijkt iets te zijn mis gegaan in het productieproces.

“Het leeghalen van dit drugslab kostte zo’n 50.000 euro aan belastinggeld, maar de rekening hoort eigenlijk bij de criminelen te komen liggen”, zegt de politie.

“Een dergelijke drugslab is levensgevaarlijk. Naast de giftige stoffen ontstaat er bij het produceren ook ontploffingsgevaar. Vermoedt u dat er een drugslab in uw omgeving is? Geef het door aan de politie. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem of vertrouwelijk via het Team Nationale Inlichtingen.”