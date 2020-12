Vermoedelijk drugslab ontdekt bij brand in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Bij een brand in een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk is woensdagmiddag vermoedelijk een drugslab ontdekt.

In een straal van 200 meter zijn uit voorzorg woningen ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht, meldt de politie.

De hulpdiensten hadden eerder op de middag al opgeschaald naar Grip 1.

Later meer.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer informatie volgt. https://t.co/eJUARpm7ty — Politie Breda eo (@Politie_Breda) December 2, 2020

Vanwege de afzetting van het gebied door de hulpdiensten kon een rouwstoet de begraafplaats aan de #Zandsteeg in #Nieuwendijk niet bereiken. De stoet zou zijn weg inmiddels wel weer hebben vervolgd. — Tom Oostra (@tomoostra) December 2, 2020