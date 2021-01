Zorgmedewerker Nel Vos kijkt uit naar vaccinatie: ‘Artsen laten zich ook inenten’ }

WIJK EN AALBURG • Donderdag 21 januari staat met rood omcirkeld in de agenda van zorgmedewerker Nel Vos uit Wijk en Aalburg.

Op die datum krijgt ze in Breda haar eerste coronavaccinatie. Twee weken later volgt dan de tweede spuit. “Ik kijk er naar uit”, vertelt ze.

Vos werkt als verzorgende IG in verzorgingshuis Wijkestein in Wijk en Aalburg en komt vanwege haar beroep als een van de eerste Nederlanders in aanmerking voor het vaccin.

Toen ze belde voor een afspraak, bleek ze niet de enige die snel bescherming wil tegen het coronavirus. “Ik denk dat ik wel een half uur in de wacht heb gestaan.”

Spannend

De 58-jarige Wijk en Aalburgse vindt de coronaperiode ‘spannend’. Niet alleen omdat ze tijdens haar werk zelf blootgesteld kan worden aan het virus, maar constant is er ook de vrees voor de gezondheid van de ouderen in Wijkestein.

“Iedere keer wachten we weer in spanning af als er een bewoner getest moet worden. We zijn écht bang om bewoners te verliezen en we hebben natuurlijk ook een uitbraak van het virus gehad. Als verzorgende is dat heftig om mee te maken.”

Ondanks haar chronische bronchitis, stapte Vos over haar angst om te gaan werken heen. Wijkestein rekent immers op haar. Thuis is ze extra voorzichtig, vertelt ze. “Ik kom zelf op zo weinig mogelijk plekken en mijn man doet de boodschappen. We beschermen ons goed.”

Die bescherming krijgt Vos straks ook via het vaccin, al was ze in eerste instantie best huiverig om zich te laten inenten.

Vertrouwen

“Vooral omdat het vaccin zo snel ontwikkeld is. Maar ik heb me ingelezen en ben nu gerustgesteld. Bovendien laten artsen en bijvoorbeeld ook Diederik Gommers zich ook vaccineren. Ik vertrouw erop dat ze dat echt niet zouden doen, als die prik niet in orde is. Als we niemand meer vertrouwen, waar blijven we dan? En als we allemaal willen dat de situatie verandert, moeten we daar wat voor doen.”

Uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS bleek afgelopen week dat drie op de vier Nederlanders zich wil laten vaccineren.

Keuze

Hoe hoog de vaccinatiebereidheid in Altena en bij zorgorganisaties in het bijzonder is, is mede door privacywetgeving niet bekend. “Iedereen heeft een uitnodiging gekregen waarin geadviseerd wordt zich te laten vaccineren. De keuze is aan iedereen zelf”, laat een woordvoerder van Zorgplein Maaswaarden weten.

Nel Vos kent collega’s die zich niet willen laten inenten tegen het coronavirus, met name uit principiële overwegingen. Niet dat het onderwerp daarmee taboe is op de werkvloer, legt ze uit.

Vrij land

“Maar we praten er onderling verder niet veel over. Ik vertel wel over dat ik een afspraak gemaakt heb en me laat vaccineren, maar we leven gelukkig in een vrij land waar iedereen mag vinden wat hij of zij vindt. Ik respecteer dan ook de mening en de principes van mijn collega’s.”

Medio februari voelt Vos zich in ieder geval een ‘stuk veiliger’ als ze aan het werk is, al moet ze voorlopig op advies van de GGD nog wel de coronamaatregelen in acht nemen. Dus: anderhalve meter afstand, veelvuldig handen wassen en een mondkapje op en bij klachten testen.

Voor de mensen die twijfelen of ze zich laten vaccineren heeft ze nog een boodschap.

Betere oude dag

“Ik zou zeggen: lees je goed in over het vaccin en kijk om je heen naar wat er nu gebeurt in de wereld. Onze ouderen hebben erg geleden onder de lockdown. Ze hadden angst voor hoe wij eruit zagen, met onze maskers en schorten. Deze mensen hebben in hun leven al zoveel angst gekend. Deze generatie verdient een betere oude dag.”