Politiek over jaarwisseling: ‘Brandstichtingen onacceptabel’

ALTENA • De jaarwisseling in Altena is volgens de gemeente ‘beheerst’ verlopen. De politiek reageert. ‘Hoe zorgen we ervoor dat alle dorpen een leuke oud en nieuw kunnen vieren?’

Arno Bouman slaakte de laatste maandagavond van 2020 een diepe digitale zucht, toen ondanks de noodverordening opnieuw een autowrak in vlammen opging in Veen.

‘Specialisten’

Eerder op de dag had het CDA-raadslid ook al geërgerd gereageerd op een artikel van Omroep Brabant. Volgens een Tilburgse socioloog vormt verveling onder jongeren in Veen de aanleiding om brand te stichten. “Word een beetje moe van al die ‘specialisten’, die snel een mening hebben, maar zich niet specifiek hebben verdiept in de materie”, twitterde Bouman.

Want een oplossing vinden voor het ‘stoken’ met de jaarwisseling is niet eenvoudig. “De oplossing van die grote puzzel wordt al twintig jaar gelegd. Hoe zorgen we ervoor dat alle dorpen in Altena op een leuke manier oud en nieuw kunnen vieren? Want het gaat niet alleen over Veen, ook Rijswijk en Dussen kun je er dit jaar bijrekenen.”

De gemeente liet op Nieuwjaarsdag weten dat oud en nieuw in Altena ‘beheerst’ is verlopen.

“Oud en nieuw is in die zin inderdaad beheerst verlopen. Het is alleen een beetje triest dat daarvoor in Veen een noodverordening afgekondigd moest worden”, zegt Bouman.

Waterbedeffect

“Het heeft ertoe geleid dat mensen van buitenaf niet meer naar het dorp konden komen en dat ook geen honderden mensen meer konden samenscholen. In die zin heeft de verordening, ook met het oog op de coronamaatregelen, een positief effect gehad. De burgemeester heeft naar omstandigheden goed gehandeld. Aan de andere kant was er sprake van een beperkte mate van een waterbedeffect. Bij de branden in Genderen stonden bijvoorbeeld met name jongeren uit Veen en Wijk en Aalburg.”

Philip den Haan, fractievoorzitter van AltenaLokaal, noemt de brandstichtingen tijdens de jaarwisseling ‘onacceptabel’. “Het gevaar en de schade daarvan is gewoon té groot”, zegt hij.

De Werkendammer snapt dat de jeugd het lastig heeft in deze coronatijd. “Maar dat is geen reden om een auto in de fik te steken. En ik dan heb ik het niet alleen over Veen, maar over heel Altena en ook over de onzinnige vernielingen die aangericht zijn. Ik heb hier in Werkendam al genoeg schade gezien. Oud en nieuw is wat mij betreft dan ook niet beheerst verlopen, al begrijp ik die woordkeuze vanuit de gemeente wel.”

Vragen

AltenaLokaal zal tijdens de evaluatie in de gemeenteraad in eerste instantie vooral vragen stellen, bijvoorbeeld over de noodverordening in Veen. “Prima dat die verordening is afgekondigd, dat snappen wij helemaal. Je wordt als overheid gedwongen om te reageren. Het is het enige machtsmiddel dat je op dat moment hebt. Maar hoe is dat proces daar naartoe precies verlopen?”

Hoewel hij op Twitter wel van zich liet horen, wil Kees Nieuwenhuizen als burgerraadslid voor de ChristenUnie zijn oordeel over de jaarwisseling en de noodverordening nog even voor zich houden, tot de evaluatie in de gemeenteraad.

Als inwoner van Veen heeft hij weinig hinder gehad van de politiecontroles bij het in- en uitgaan van het dorp, vertelt hij. “Al is het wel bijzonder dat je je rijbewijs moet laten zien als je terugkomt van het boodschappen doen.”

Stiller

De eerste en tweede avond van de noodverordening was het wel ‘veel stiller’ in Veen, merkte Nieuwenhuizen, al woont hij zelf wel wat verder van het centrum. “Als je daar vlakbij woont, slaap je denk ik de hele nacht niet.”

De onrustige decembermaand is hoe dan ook ‘geen reclame voor het dorp’, constateert hij, maar de gebeurtenissen doodzwijgen is voor hem geen optie. “Je kunt de media ook niet verwijten dat ze hier aandacht aan besteden.”

Bij de evaluatie zal de jaarwisseling in Altena waarschijnlijk opnieuw de headlines halen, als ook de kosten om de schade te herstellen bekend zijn. “Dat blijft een lastige discussie”, zegt Nieuwenhuizen. “Het is heel wrang dat de hele gemeenschap opdraait voor de vernielingen. Aan de andere kant voelt niemand het direct in z’n portemonnee.”