Wijk en Aalburgse scholieren maken kaartspel ‘Wie krijgt het vaccin?’

WIJK EN AALBURG • Leerlingen van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg verkopen via een speciale webwinkel het door hen ontwikkelde gezelschapsspel ‘Wie krijgt het vaccin?’.

Het is een kaartspel voor twee tot vier personen waarbij je bij elkaar steeds een kaart trekt. Wie aan het eind de vaccinkaart heeft wint. De kaarten gaan over onderwerpen die te maken met de coronatijd waarin we leven, zoals mondkapjes, ventileren, quarantaine, gezichtsmaskers, handschoenen, de anderhalvemetersamenleving, lockdown en er is dus ook een vaccinkaart.

Iedere kaart brengt ongetwijfeld gespreksstof naar boven en de winnaar mag vertellen of hij blij is met zijn vaccinkaart.

Webshop

‘Wie krijgt het vaccin?’ is bedacht op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Bij het keuzevak Ondernemen bouwen leerlingen hun eigen webshop. In deze shop verkopen ze hun eigen producten.

Een aantal wordt op bestelling (zelf) gemaakt met moderne machines zoals, snijplotter, mokkenpers en lasermachine. De producten zijn divers zoals borrelplanken, houten speelgoed, een memoryspel, drinkmokken met een opdruk naar wens. Er is zelfs een carwash.

COVAX

De initiatiefnemer van ‘Wie krijgt het vaccin?’ hoopt met de lancering van het spel dat iedereen zich laat inenten om zo corona te verslaan. Op de achterzijde van de spelkaarten staat bovendien het logo van COVAX om aandacht te vragen voor eerlijke verdeling van de vaccins in de wereld.

Een gedeelte van de opbrengst gaat hier naartoe.

De webwinkel van het Willem van Oranje College is te vinden via onderstaande website en is sinds maandag geopend.

www.willemwinkel.nl