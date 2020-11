Geen ‘stok achter de deur’ voor ondernemers in Altena

ALTENA • ALTENA • De oproep van de VVD om gemeentelijke opdrachten ‘maximaal’ te gunnen aan lokale ondernemers kan niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

De motie van Robert van Dijk kreeg dinsdagavond bij de behandeling van de begroting wel de steun van ChristenUnie, Pauline van den Tol en Progressief Altena, maar diens coalitiepartners CDA, AltenaLokaal en SGP zetten hun handtekening er niet onder.

Van Dijk benadrukte dat ondernemers in Altena juist in deze coronatijd een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. “Deze motie is een stok achter de deur. We moeten die mindset er hier op het gemeentehuis in krijgen. Denk erom, koop lokaal”, aldus de VVD’er.

Geen cadeautjes

Fractievoorzitter Pim Bouman had het in zijn algemene beschouwing als volgt verwoord: “We gaan geen cadeautjes uitdelen, wel kans op meer omzet.”

“Deze motie voegt op dit moment niets toe”, vond John Bakker van AltenaLokaal echter.

SGP’er Arjan Versluis stelde dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente ‘veel ingewikkelder’ in elkaar zit dan de motie suggereert. “Het belangrijkste is dat dit onderwerp op de agenda is gezet.”

Even daarvoor had wethouder Matthijs van Oosten zich ook terughoudend getoond. Hij benadrukte dat er in het huidige beleid al veel ruimte is om opdrachten van de gemeente aan lokale ondernemers te gunnen. “Het zit ‘m niet zozeer in het beleid, maar in de uitvoering daarvan”, zei Van Oosten.

Blauwe verlichting

Hij nam de blauwe verlichting van het gemeentehuis vanwege het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties als voorbeeld. Altena kreeg kritiek toen bleek dat dit project uitbesteed was aan een bedrijf van buiten de gemeentegrenzen.

Naar aanleiding hiervan zijn ambtenaren opnieuw gewezen op het belang van zoveel mogelijk lokaal inkopen, blijkt uit het verhaal van Van Oosten. “Altena is zeer zeker al gericht op de lokale ondernemer, maar van dit ene incident wordt nu bijna beleid gemaakt”, zei hij met betrekking tot de motie.

De wethouder voelt er meer voor om begin volgend jaar het totale inkoop- en aanbestedingsbeleid tegen het licht te houden, zoals ook de SGP dinsdag voorstelde. “Het huidige beleid is in 2018 door de fusieraad vastgesteld. Hier in Altena hebben we er nooit meer over gesproken. Ik merk dat er verschillende wensen zijn over het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Laten we vanavond niet alleen besluiten tot meer lokaal inkopen.”

Reddingsboei

ChristenUnie-fractievoorzitter Wijnand van der Hoeven vroeg zich af hoe het dan in de tussentijd moet. Hij ziet ook dat ondernemers het moeilijk hebben in deze coronacrisis. “Elke reddingsboei die we ze kunnen toewerpen in welkom.”

Pauline van den Tol sprak van een ‘signaal’. “We moeten hier niet maanden mee wachten.”

Coalitiepartijen @CdaAltena, @AltenaLokaal en @SGPAltena stemden tegen de motie van @VVDAltena, @CUaltena, @ProgressfAltena en PvdT voor een nadrukkelijker lokaal inkoopbeleid van de @gemeentealtena. Hoe leggen ze dat uit aan onze lokale ondernemers? — VVD Altena (@VVDAltena) November 10, 2020