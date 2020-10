VVD Altena: ‘Lokale ondernemers moeten streepje voor hebben’

Ook de VN-vlag is gehesen bij het gemeentehuis in Almkerk.

ALTENA • De VVD vindt dat een lokale ondernemer het gemeentehuis in Almkerk blauw had moeten kleuren en niet een bedrijf van buiten de gemeentegrenzen.

De partij heeft daarover aan de bel getrokken bij het college. Vanwege het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties wordt het gemeentehuis ’s avonds blauw verlicht, net als een deel van het oude gemeentehuis in Wijk en Aalburg.

“Een mooi signaal”, vinden ook VVD’ers Robert van Dijk en Rik van der Pluijm.

Maar waarom is bij het uitbesteden van de apparatuur een beroep gedaan op een audiovisueel bedrijf uit Den Bosch en niet op lokale audiovisuele ondernemers?, vragen ze zich af.

Goed gebruiken

“We snappen dat men in het kader van 75 jaar VN graag over de grenzen heen kijkt, maar onze lokale (audiovisuele) ondernemers kunnen in deze moeilijke periode dergelijke opdrachten goed gebruiken.”

De VVD wil weten hoe de vork precies in de steel zit en vraagt of het college het met de liberalen eens is dat ‘lokale ondernemers een streepje voor moeten hebben bij opdrachten voor de gemeente Altena’.