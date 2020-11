Slagwerkcursus voor volwassenen bij Kunst Na Strijd in Woudrichem

WOUDRICHEM • Speciaal voor volwassenen organiseert muziekvereniging Kunst Na Strijd uit Woudrichem groepslessen slagwerk.

De ervaren slagwerkdocent Peter Bansberg is voor dit bijzondere project de samenwerking met Kunst Na Strijd aangegaan. Bansberg is geen onbekende van de vereniging en is in Altena al actief met zijn slagwerklessen. Dit project is echter nieuw voor hem en een hele leuke uitdaging, vertelt hij.

“Volwassenen lesgeven is leuk, maar vergt andere kwaliteiten van je als docent. Daarmee heb ik in het verleden al de nodige ervaring opgedaan. Ik ben zeer enthousiast over dit project.”

Drummen

Tijdens de lessen is er vooral aandacht voor drummen. Iedere leerling krijgt een trommel en een setje stokken mee naar huis om te kunnen studeren.

Er is ook aandacht voor ander slagwerkinstrumentarium, zoals de grote trom, pauken en melodisch slagwerk en ook kleine slagwerkinstrumenten, zoals triangel, beatring of tamboerijn.

Lid worden

De cursus wordt georganiseerd door KNS, maar deelnemers beslissen pas na de cursus of ze lid willen worden van de vereniging. De bijdrage voor de acht groepslessen is 50 euro.

Er is een minimum groepsgrootte om de cursus te laten doorgaan. Maximaal zal de groep uit tien personen bestaan. Zo krijgt iedere slagwerker voldoende persoonlijke aandacht tijdens de les en kunnen ook de coronamaatregelen goed worden gehandhaafd.

De lessen vinden plaats op zaterdagmiddag van 14:30 uur tot 15:30 uur in ‘t Rondeel in Woudrichem. De eerste les start op 28 november. Daarna is er wekelijks een les. De cursus wordt afgesloten op 23 januari.

Aanmelden

Aanmelden voor dit bijzondere project kan via info@kunstnastrijd.nl. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martine in ‘t Veld, voorzitter van Kunst Na Strijd via 06-27173277.