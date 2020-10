Werkendamse leerlingen halen ruim 2700 euro op voor Kika

WERKENDAM • Leerlingen van groep 8b van de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam hebben met een sponsoractie 2755,81 euro opgehaald voor Stichting Kinderen Kankervrij (Kika).

De leerlingen hebben drie uur lang rondjes gefietst of geskatet via de Schans, het houten bruggetje bij de Dijkgraaf den Dekkerweg, de Krouwerskade, de Grotewaardweg en de Borcharenweg in Werkendam.

Ze hadden de actie helemaal zelf opgezet.