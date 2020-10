Nutrilab start coronateststraat in Giessen

GIESSEN • Wie snel wil weten of hij of zij besmet is met het coronavirus kan vanaf aanstaande maandag 12 oktober terecht bij Nutrilab in Giessen.

Nutrilab opent dan in samenwerking met de huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk een coronateststraat voor personen van 12 jaar en ouder en werknemers van bedrijven.

Op het terrein van Van der Stelt Transport aan de Expeditiestraat 9 in Giessen kan iedereen van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur terecht.

Mensen die zich laten testen kunnen met de auto door de teststraat rijden. Ze worden dan vanuit hun auto getest.

Niet per se klachten

Ze hoeven niet per se klachten te hebben om toch een test te kunnen laten afnemen.

De kosten voor een test bedragen 119 euro, maar daar staat tegenover dat mensen binnen 24 uur de testuitslag krijgen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

“Als je ziet dat je via de GGD drie of vier dagen op een test moet wachten en dan vervolgens nog eens enkele dagen op de uitslag, dan gaat het bij ons veel sneller”, zegt een woordvoerder van Nutrilab. “Kom je hier maandag testen, dan heb je dinsdag de uitslag.”

Bedrijven en zorginstellingen

Dat kan met name interessant zijn voor werkgevers, die geen baat hebben bij een langere afwezigheid van een werknemer met coronaklachten. Verschillende bedrijven en ook zorginstellingen uit de regio hebben zich dan ook al bij Nutrilab gemeld, zegt de woordvoerder.

In Giessen wordt vanaf maandag gebruik gemaakt van dezelfde PCR-test die GGD’s ook gebruiken.

Testresultaten worden altijd persoonlijk medegedeeld, dus niet aan de werkgever. Ook informeert Nutrilab de GGD over positieve testresultaten.

Testcapaciteit ondersteunen

Naast een eigen teststraat gaat Nutrilab ook de testcapaciteit van de GGD’s ondersteunen.

Dat gebeurt via koepelorganisatie Fenelab, waar Nutrilab-directeur Pieter Vos ook voorzitter is. Testen die elders in het land worden afgenomen, worden in het laboratorium in Giessen beoordeeld op de aanwezigheid van het coronavirus.

Tom Oostra