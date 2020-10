Derde editie BizAwards Altena donderdag te volgen via livestream

ALMKERK • De derde editie van de BizAwards Altena, die donderdagavond gehouden worden in bioscoop Hollywoud in Almkerk, is ook te volgen via een livestream.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal bezoekers in Hollywoud donderdag bepert.

“Maar met de livestream kan iedereen de jaarlijkse ondernemersverkiezing van Altena rechtstreeks beleven. We zien dit als een mooie, extra service op een fantastisch evenement”, aldus de organisatoren.

Wie de avond rechtstreeks wil volgen, gaat naar www.bizawardsaltena.nl.

Ondernemer van het Jaar

Donderdagavond wordt bekendgemaakt welke ondernemers naar huis gaan met de titel Ondernemer van het Jaar en Zelfstandig Professional van het Jaar.

“Tijdens een coronaproof georganiseerd gala vol glitter en glamour vieren we bijzonder ondernemerschap in de gemeente Altena”, zo laat de organiserende Stichting B2B-platform Ondernemend Altena weten.

Het animo voor de ondernemersverkiezing blijkt ook dit jaar weer groot. Het evenement, dat aanvankelijk in maart zou plaatsvinden, was al snel uitverkocht.