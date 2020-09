Bedrijvig deze week op de mat bij ondernemers in Altena

ALTENA • Ondernemers in Altena ontvangen deze week de nieuwe editie van het business-to-business-magazine Bedrijvig Altena.

In het magazine voor ondernemers in Altena is er deze keer aandacht voor de genomineerden van de BizAwards Altena, die op 8 oktober worden uitgereikt. De zes genomineerden stellen zich allen voor en delen hun grootste successen en mislukkingen. Zo vertelt Ruud Visser hoe hij zijn bedrijf Bruud! door corona noodgedwongen een nieuwe koers heeft gegeven en deelt Bas de Peuter van The Dutch Nightcrawlers hoe hij vanwege stagnerende productie in China nu zelf de plastic cups voor wormentransport produceert.

Hubo

De coverstory is voor Bas Ritmeester, de jonge Werkendammer die sinds begin dit jaar eigenaar is van de Multimate in Werkendam. Binnenkort tovert hij zijn bouwmarkt om tot Hubo, een grote mijlpaal in zijn carrière!

AltenaTalent

Daarnaast biedt Bedrijvig mooie verhalen over bijvoorbeeld het nieuwe traineeship AltenaTalent en kijkt het magazine binnen bij Altena Kennispoort. Natuurlijk ontbreken de ondernemersadviezen, columns en culinaire recensie niet.

Heb je Bedrijvig niet ontvangen? Het magazine is online te lezen via:

https://issuu.com/hetkontakt/docs/625992_bedrijvigaltena_sept_nr27_lr