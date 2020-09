Werkendamse Agnes wint bij Nieuwendijkse fotoclub

NIEUWENDIJK • Op de eerste clubavond van Fotoclub Image Totaal dit seizoen heeft Agnes Westerlaken uit Werkendam haar prijs, een fotoafdruk van haar winnende foto, in ontvangst genomen.

Zij was een van de inzenders van een foto voor de wedstrijd 'Winterfoto', die de club had uitgeschreven in de regio voor niet-leden.

Vanwege corona kon de prijsuitreiking niet eerder plaatsvinden.