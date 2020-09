Meeuwen oogst eerste hop voor Mèèuwes Goud

MEEUWEN • De Oranjevereniging in Meeuwen heeft zaterdag samen met Groen Meeuwen en Hop van Altena voor de eerste keer de hop in in het dorp geoogst.

De vers geplukte bellen werden 's middags in de brouwketel van bierbrouwer Goud gedeponeerd. Het eerste Meeuwense bier Mèèuwes Goud zal hiervan worden gebrouwen en later dit jaar worden verkocht.