Twee keer goud voor Biesboschzwemmers

WERKENDAM • De Biesboschzwemmers hebben dit weekend in het Belgische Zwevegem twee keer goud gepakt bij wedstrijden in open water.

Door het coronavirus zijn in Nederland alle openwaterwedstrijden afgelast en ook bij onze zuiderburen gingen er heel veel wedstrijden niet door. In kanaal van Bossuit naar Kortrijk in Zwevegem kwamen vier leden van de Biesboschzwemmers aan de start.

In het ochtend programma stond de strijd om de Belgische titels op het programma en ’s middags had men 1000 meter schoolslag en vrije slag geprogrammeerd. Met twee eerste plaatsen en een derde plaats was het een geslaagde dag. Lars de Kooter en Pieter Pijnenburg wisten bij de beste drie te eindigen.

Sander van Elburg, Pieter Pijnenburg en Nadine Scheeve zwommen ’s morgens de 5000 meter vrije slag. Voor Sander was het na 2 kilometer afgelopen vanwege lichamelijk ongemak. Pieter kon de 5 kilometer wel uitzwemmen en hij was na één uur 14 minuten en 47 seconden weer aan de finish. Pieter was hier heel tevreden mee, zeker omdat hij normaal gesproken in het open water alleen maar schoolslag zwemt. Voor Nadine duurde de wedstrijd bijna 19 minuten langer. Nadine had voor de 5000 meter één uur 33 minuten en 17 seconden nodig.

Voor Lars de Kooter stond er 3 kilometer op het programma en hij zwom deze afstand voor de eerste keer. De langste afstand voor de jonge zwemmer is 1000 meter geweest en dus werd het afwachten hoe het hem af zou gaan. Lars begon in een goed tempo en hij wist de twee rondes van 1500 meter vrijwel in hetzelfde tempo af te leggen. Lars liet de klok stil staan na 46 minuten en 26 seconden. Tot zijn verrassing was deze tijd goed voor een derde plaats.

Nieuwe afstand

’s Middags kwamen alleen Pieter en Lars nog aan de start en zij deden dit beide op de 1000 meter schoolslag. Opnieuw voor Lars een nieuwe afstand, want zijn langste afstand op de schoolslag was tot vandaag 500 meter.

Vanaf de start liet Lars zien dat hij de snelste zwemmer wilde worden. Het veld bestond uit zwemmers tussen 11 en 16 jaar en na 1000 meter was Lars als eerste bij de finish. Zijn eindtijd van 17 minuten en 32 seconden was bijna 50 seconden sneller dan de nummer twee all-in. Pieter startte bij de masters en hij kon in het begin met de snelste zwemmer meegaan, maar naar verloop van tijd moest hij de acht jaar jongere zwemmer laten gaan.

In zijn eigen tempo zwom Pieter naar een tijd van 15 minuten en 59 seconden en hij was tweede all-in, maar wel eerste in zijn eigen categorie, de 25 plussers.

Seizoen voorbij

Met deze wedstrijd zit het openwaterseizoen er gelijk op. Het is te hopen dat volgend jaar er meer wedstrijden georganiseerd kunnen worden en dan zullen deze vier zwemmers zeker het water in duiken.

Daarnaast zullen er meer leden van de Biesboschzwemmers meedoen. Over enkele weken staan de eerste wedstrijden in het binnenbad gepland, maar of alles doorgaat is afhankelijk van de situatie rondom de bestrijding van het coronavirus.