Burgemeester krijgt eerste fles WijkenAolburger

WIJK EN AALBURG • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft maandag van Carol Duijzer van de Jumbo in Wijk en Aalburg de eerste fles WijkenAolburger gekregen.

Het is een stroopwafellikeur met een hele zachte smaak. Op het etiket prijkt de molen en het oude wapen van de gemeente Aalburg.

Lichtenberg noemt het een 'uniek product'. "Dat bovendien samenbindend werkt en een mooi lokaal initiatief is."

Koffie en ijs

"Het product is heerlijk puur te drinken, maar kan ook prima bij de koffie of over het ijs”, zegt Duijzer. “Voortdurend zijn wij op zoek naar unieke, leuke producten om ons assortiment nog lokaler te maken. Wat is er leuker als u op visite gaat bij familie en u neemt een WijkenAolburger mee? Wij vonden het een eer dat burgemeester Lichtenberg de eerste fles in ontvangst wilde nemen. Het geeft aan dat de betrokkenheid, die de burgemeester heeft bij de samenleving, groot is."

WijkenAolburger is vanaf nu te koop bij de Jumbo in Wijk en Aalburg.