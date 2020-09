Jubilarissen gehuldigd bij Con Amore in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Tijdens de door de corona uitgestelde jaarvergadering van het christelijk gemengd koor Con Amore uit Sleeuwijk werden maandag in De Bolderik acht trouwe leden gehuldigd. Ook werd een lid tot erelid benoemd.

Alle jubilerende leden werden als dank voor hun trouw aan het koor in de bloemetjes gezet en ontvingen de bijbehorende sculpturen en oorkondes.

Adri Weverling, Corrie van der Pol (tevens oudste lid), Ans van der Pol en Janny van der Meijden ontvingen deze onderscheiding voor hun 50-jarig lidmaatschap. Corrie Slagmolen voor haar 40-jarig lidmaatschap.

Corrie Westerlaken, Elbert Langelaar en Marian van der Meer werden in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Tot slot werd Arie Slagmolen tot erelid benoemd wegens 65 jaar trouw lidmaatschap.

Enkele jubilarissen en het nieuwe erelid konden overigens niet aanwezig zijn deze avond. Zij zijn op een later moment gehuldigd.

Maandag 8 september wil Con Amore de repetities te hervatten. Iedereen is welkom om een keer mee te zingen in De Bolderik. Wegens de coronamaatregelen is de tijd aangepast van 20:15 uur tot 21:30 uur.