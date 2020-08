50+ gym in Dorpshuis Meeuwen gaat weer van start

MEEUWEN • De gymlessen voor 50+'ers is het dorpshuis te Meeuwen starten weer op dinsdag 1 september.

De gymlessen hebben vanwege het coronavirus enkele maanden stil gelegen. Coach Nicolette Koning begeleidt de gymles. Er wordt drie kwartier lang flink gesport, waarbij rekening gehouden wordt met individuele mogelijkheden.

Behalve dat deze lessen goed zijn voor lijf en leden, is ook de ontmoeting een belangrijk onderdeel van de middagen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig bij te praten.

De kosten zijn mede door de gemeentelijke subsidie laag: 1,50 per persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening. De eerste les is op dinsdag 1 september en start om 14:15 uur in het dorpshuis te Meeuwen. Meer informatie: Nicolette Koning (06-20340950).