Succesvolle aardappeloogst bij strokenteeltproject Struikwaard

GIESSEN • Zo'n twintig pachters hebben onlangs hun aardappelen gerooid. Ieder kreeg 25 kilo mee naar huis. Een goede eerste oogst voor strokenteeltproject Struikwaard.

Het project is een initiatief van de Agro-Natuurbeheergroep van Altenatuur, de Liniewerkers van Brabants Landschap, de Campus in Almkerk en Rens Kolf, pachter van de gronden in de Struikwaard bij Giessen. Hier ligt 19 hectare biologische landbouwgrond van het Brabants Landschap. Op een stukje van 1,25 hectare wordt het strokenteeltproject uitgevoerd; een idee van Johan Koekoek, secretaris van Altenatuur. Hij heeft ook de uitvoering gecoördineerd

Biologisch

"We verlaten de monocultuur en hebben tarwe, bieten en aardappelen in stroken verbouwd. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. We hebben het land bemest met mest van Rens Kolf's koeien. De Liniewerkers, vrijwilligers van het Brabants Landschap, hebben de gewassen bijgehouden", vertelt penningmeester Erik Gouw.

Oogst

De kleine hectare zomertarwe wordt geleverd aan de molenaar in Veen. De voederbieten zouden geleverd worden aan diverse particuliere paardenhouders in de regio, maar door droogte is de oogst verloren gegaan. Het strokenteeltproject heeft namelijk geen eigen pompwaterinstallatie waardoor de gewassen volledig afhankelijk zijn van de natuurlijke neerslag.

Aardappelen

De aardappelen hebben de droogte goed doorstaan. Voor dit gewas besloot de projectgroep om de lokale bevolking te betrekken. Bewoners van de Maasdijk en omgeving konden voor 3,50 euro per vierkante meter een perceeltje aardappelen pachten. Uiteindelijk hebben dertig bewoners zich aangesloten, waaronder de familie Heurter. "Ik ben gek op alles waar biologisch voor staat. Ik kende buiten de buren nog niet zoveel mensen aan de Maasdijk, dus het leek me leuk om via dit project meer sociale contacten op te doen", vertelt Mevrouw Heurter.

Lees volgende week meer in Het Kontakt.