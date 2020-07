Shah Sheikkariem volgt Peter van der Ven op als wethouder

ALTENA • Wethouder Peter van der Ven draagt het stokje over aan Shah Sheikkariem, nu nog raadslid voor AltenaLokaal.

Sheikkariem was na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al in beeld om namens AltenaLokaal wethouder te worden, maar vanwege 'privé-afwegingen' liet hij de functie toen aan zich voorbij gaan.

"Ik was toen niet in de situatie dat ik me voor de volle 100 procent kon inzetten voor de gemeente Altena, en nu wel", laat de inwoner van Babyloniënbroek weten.

Geen verrassing

De wethouderswissel komt binnen de partij niet als een verrassing. Peter van der Ven, die begin vorig jaar onverwachts aan het kersverse college werd toegevoegd, had al aangegeven geen tweede termijn te ambiëren.

"Ik ben anderhalf jaar geleden écht in het gat gesprongen om de partij te helpen en natuurlijk ook omdat ik het leuk vind om deze nieuwe gemeente mee vorm te geven. Maar intern heb ik gezegd: 'Zorg dat je met een nieuwe en goede kandidaat richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan", zegt Van der Ven, die volgende week zijn 72e verjaardag viert.

In eerste instantie zou hij tot dit najaar aanblijven, tot na de behandeling van de begroting. "Maar dan krijg je vermenging van rollen met een wethouder die aftreedt en een raadslid die wethouder wordt. Dat moet je niet willen."

Fractievoorzitter Philip den Haan gaat naar eigen zeggen een 'fantastisch raadslid' missen, als Sheikkariem in september officieel geïnstalleerd wordt.

Unaniem

AltenaLokaal staat unaniem achter de nieuwe bestuurder, vertelt hij. "Shah is de uitgelezen kandidaat om voor AltenaLokaal wethouder te worden. Hij is een professioneel bestuurder met visie en inzicht. De partij en ook de gemeente hebben dit nodig."

Ook voor Van der Ven heeft de Werkendammer lovende woorden. "Ik krijg nog steeds kippenvel als terugdenk aan het moment dat ik hem belde met de vraag om wethouder te worden. Dat hij ook zo snel zei: 'Ik doe het.' Dát is schakelen, dat is Peter ten voeten uit. Als partij zijn we hem erg dankbaar."

Sheikkariem vult aan: "Ik heb als raadslid goed samengewerkt met Peter. Hij heeft veel meters gemaakt en heeft veel energie geleverd."

Hij is van plan zich binnen het college in te zetten voor de 'uniekheid van de plattelandsomgeving van Altena'. "Hoe gaan we zorgen voor goede voorzieningen en dat we jongeren in de gemeente houden? Hoe kunnen we leegstaande boerderijen een andere bestemming geven?"

In contact blijven

Van der Ven adviseert zijn opvolger om in contact te blijven met de inwoners van Altena. "Zeker als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Dat staat heel dicht bij de mensen en dan is goed overleg heel belangrijk."

AltenaLokaal gaat met de eerstvolgende op de kieslijst in gesprek om Sheikkariem op te volgen. Dat is Otto de Peuter uit Almkerk.

