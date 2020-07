Braderie bij Park Veldzicht

GENDEREN • Bij Park Veldzicht in Genderen wordt zaterdag 18 juli een rommelmarkt en braderie gehouden.

De markt duurt van 10:00 uur tot 15:00 uur, het park is tot 16:00 uur open. De entree is gratis Er zijn o.a. kramen met kleding, koek/snoep, goede doelen, sieraden en diverse spellen.

Daarnaast is de kinderboerderij van Park Veldzicht open en kunnen kinderen zich vermaken in het kabouterbos of op een springkussen.

Roofvogels

Tijdens deze dag is er ook een team van Its a Bird Life aanwezig met roofvogels. Dit team kan bezoekers alles vertellen over de diverse vogels die ze bij zich hebben. In het midden van het terrein is een overdekt horecaplein, waar eten en drinken gekocht kan worden.

Tijdens het evenement wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. De markt wordt ruim opgezet, waardoor iedereen de anderhalvemeterregel goed kan naleven.Verder staan er op het terrein diverse wasbakken en desinfectiepunten.

Opgeven voor een kraam of grondplaats is nog mogelijk. Dit kan via info@vanrijswijkverhuur.nl.