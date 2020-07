Buitenkerkdienst in Genderen

GENDEREN • De gereformeerde kerk in Genderen houdt aanstaande zondag 12 juli een buitenkerkdienst met medewerking van ds. Tiggelman uit Rijnsburg en de band One Desire.

Na afloop is er een picknick. Iedereen neemt daarvoor zijn of haar eigen stoel of kleed en eten en drinken mee.

Jong en oud is welkom op het veld tegenover de Hoofdstraat 73 in Genderen. Bij slecht weer vervalt deze buitenactiviteit.