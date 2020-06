Toch praktisch verkeersexamen voor leerlingen De Regenboog

NIEUWENDIJK • Vanwege de coronacrisis werd het praktisch verkeersexamen voor de scholen in het Land van Heusden en Altena afgelast. Dat liet De Regenboog in Nieuwendijk echter niet gebeuren.

In eigen beheer en in samenwerking met de gemeente Altena en met behulp van een actieve groep vrijwilligers werd vorige week dinsdag in Nieuwendijk een officiële route uitgezet en deden alle leerlingen van groep 7 als enige groep 7 in de regio mee aan het praktisch verkeersexamen.

De leerlingen van groep 7 en het team van De Regenboog zijn erg blij dat het examen toch door kon gaan.

De meeste leerlingen konden zo hun verkeersdiploma halen.