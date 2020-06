Mondkapjes mét uitleg te koop in Veen

VEEN • Iedereen kan sinds vorige week in Veen terecht voor beschermende kleding, mondkapjes en desinfectiemiddelen.

Op het terrein van De Vene Uitvaartbenodigdheden staat een kiosk waar zowel particulieren als bedrijven kunnen aankloppen om tijdens de coronacrisis zo veilig mogelijk het openbare leven door te komen.

Een onderneming in de uitvaartbranche en een handel in beschermende kleding lijkt misschien een gekke combinatie, maar dat is het niet, vertelt Arno Boll, samen met zijn vader Jan directeur van De Vene.

"In de uitvaartwereld wordt er heel veel gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen en we merkten in de eerste weken na de uitbraak van het coronavirus dat de vraag naar die middelen steeg. Steeds meer zorginstellingen en ziekenhuizen klopten bij ons aan, dat geeft wel aan hoe hoog de nood was. In eerste instantie wilden mensen vooral mondkapjes, later volgden de beschermende schorten. Met hangen en wurgen hebben we iedereen kunnen voorzien."

Helpen

Nu de eerste paniek voorlopig voorbij is, heeft Arno besloten om onder de vlag van Boll en Boll de verkoop van beschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen voort te zetten. "We hebben de materialen toch", zegt hij. "En we willen mensen graag helpen."

Klanten kunnen zich tijdens kantooruren - of, als de nood écht aan de man is, ook daarbuiten - melden in een speciale kiosk aan de Bagijnhof 11. Bij het uitkiezen van de juiste producten krijgen ze tekst en uitleg van medewerkers van De Vene. Want er is bijvoorbeeld niet één type mondmasker, legt Boll uit.

Verschillende kwalificaties

"De vraag is wat kies je? En wat wil je precies? Mondkapjes hebben heel veel verschillende kwalificaties. Bovendien, als je het kapje verkeerd gebruikt heb je meer kans op een besmetting. Niet alleen door covid-19. Wie een masker draagt in het openbaar vervoer en dat vervolgens in zijn binnenzak bewaart, gebruikt het niet op de juiste manier."

Het gebruik van een mondkapje stond de afgelopen weken ter discussie. Het zou vooral een vorm van schijnveiligheid zijn, maar Boll heeft een genuanceerder beeld.

"Een mondmasker heeft in veel gevallen zeker zin, maar dan wel in combinatie met een stukje educatie. Op het moment dat je ze slecht gaat toepassen, hebben ze weinig nut. Hoe het dan wel moet, moeten we gaan leren als land. Het is goed dat daar nu over nagedacht wordt. Wat mij betreft zijn mondkapjes, zeker in het openbaar vervoer, in ieder geval verstandig. Ik zou zelf zonder bescherming niet zomaar naast iemand gaan zitten, eerlijk gezegd."

bollenboll.nl