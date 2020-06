'Boost' voor woningbouw in Altena

ALTENA • Tien woningbouwprojecten in Altena worden versneld aangepakt. Dat betekent de komende tien jaar een extra aanbod van ruim 750 woningen.

Concreet gaat het om plannen voor uitbreidingswijk de Roode Camer in Hank (31 woningen), De Burcht en Achter de Schans fases 1 en 2 in Werkendam (in totaal meer dan 400 woningen), Antonialaan in Almkerk (25 woningen), Poort van Woudrichem (34 woningen), Den Eng in Veen (50 woningen), Genderen-Zuid (70 woningen) en Kerkverreweide en de Langestraat in Wijk en Aalburg (bij elkaar meer dan 160 woningen).

Met het versnellingsplan neemt het aantal woningen op de markt in Altena tot 2029 fors toe. Wethouder Hans Tanis komt hiermee tegemoet aan een nadrukkelijke wens van de voltallige gemeenteraad om naast de Woonvisie tot een concreet actieplan te komen om het woningaanbod te vergroten.

Stap in de goede richting

Hij noemt het een ‘boost’ voor het aantal beschikbare huizen in de gemeente, ook al zitten de plannen nog wel in verschillende fases. “Hiermee zetten we een substantiële stap in de goede richting”, zegt de wethouder.

En dat is nodig ook, met name in de genoemde kernen. Tanis constateert hier een grote druk op de woningmarkt.

“We zien dat er een grote behoefte is aan sociale huur, starterswoningen en seniorenwoningen. Daarom komen er bijvoorbeeld aan De Burcht en op de oude locatie van Goezate in Werkendam ook appartementen om de doorstroom te bevorderen.”

Kwart sociale huurwoningen

De tien projecten uit het versnellingsplan kennen allerlei verschillende woningtypen, de exacte invulling daarvan wordt later duidelijk. “Het hele spectrum komt voorbij”, verzekert de wethouder. “Daarbij is het uitgangspunt van de gemeente om 25 tot 30 procent sociale huurwoningen te realiseren.”

Met name Wijk en Aalburg en Veen en ook Werkendam zitten daarop te wachten, staat in het actieplan te lezen.

In Veen is qua aantallen gezien voldoende aanbod. Alleen is dit aanbod ‘zeer eenzijdig’, namelijk dure koop. In Den Eng wil Woonlinie daarom een aantal vrije kavels omzetten. Daarvoor in de plaats wil de woningcorporatie 50 woningen realiseren, waarvan 25 in de categorie sociale huur, vijftien in de middenhuur en tien goedkope koopwoningen.

Meer tijd en energie

De komende jaren steekt Altena meer tijd en energie in deze tien woningbouwplannen. De ambtelijke capaciteit wordt uitgebreid en om geen kostbare tijd te verliezen aan bezwaarprocedures worden inwoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken, legt Tanis uit. “Meer participatie om zoveel mogelijk bezwaren te voorkomen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook gebonden aan wettelijke termijnen en inspraakprocedures. Daar gaan we niet aan tornen.”

Hij kijkt erg uit naar de totstandkoming van projecten waar al lang over wordt gesproken, zoals de Langestraat in Wijk en Aalburg en de uitbreiding van Werkendam.

“Voor Werkendam staan nu alle seinen op groen en de insteek is om hier op zo’n korte mogelijke termijn de eerste paal in de grond te krijgen.”

Tom Oostra