Burgemeester: 'Goed dat we weer naar buiten mogen, maar houd afstand'

ALTENA • In de aanloop naar het pinksterweekend roept burgemeester Egbert Lichtenberg inwoners en bezoekers van Altena opnieuw op drukte te vermijden en anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

"We mogen weer naar buiten en dat is allemaal goed, maar tegelijkertijd wil ik u oproepen drukte te vermijden en de anderhalve meter in acht te nemen. Ook al is het mooi weer en is het gezellig om weer buiten te zijn met elkaar", zegt Lichtenberg in een videoboodschap.