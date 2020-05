Sporttent bij Studio Aktief: 'Blij dat we weer kunnen sporten'

GIESSEN • Door een creatieve vondst kan sinds maandag weer gesport worden bij Studio Aktief en Fitpower 24/7 in Giessen.

Sportschoolhouder Bert de Waal is er trots op. De leden van Studio Aktief en FitPower 24/7 kunnen sinds maandag weer hun dingetje doen. Buiten dan, welteverstaan. In een ruim 600 vierkante meter grote tent op het terrein naast Studio Aktief en achter het pand van Midden Nederland in Giessen is een compleet ingerichte outdoor sportschool en fitnessruimte gerealiseerd.

Het is alom bekend: de sportscholen blijven tot 1 september gesloten. Maar toen premier Rutte een paar weken geleden bekendmaakte dat er wél buiten gesport mocht worden, gingen de raderen bij de Giessense sportschoolhouder versneld draaien.

RIVM

“We hebben bij het RIVM gevraagd wat er mogelijk was. Daar zeiden ze dat er gesport mocht worden in een tent als die minstens aan drie zijden open zou zijn. Wij hebben nu een tent waarvan alle vier de zijden zelfs open zijn. Het kostte wel veel voorbereiding. Twee weken over gedaan om alles rond te krijgen”, vertelt De Waal.

Behalve een tent plaatsen moest de ondergrond ook aan strikte eisen voldoen. “Er moest een rubberen vloer gelegd worden”, wijst De Waal naar de rubberen tegels. Ook moest er een toegangscontrolesysteem aangebracht worden. Licht- en geluidsapparatuur moest uiteraard ook aangelegd en aangesloten worden. Een hele klus.

Tot 1 september

De ‘sporttent’ is tot 1 september gehuurd. “Misschien dat het wel vervroegd wordt dat we weer binnen mogen sporten. Hoewel ik dat nog niet zo snel zie gebeuren.”

In het nieuwe onderkomen kan De Waal nu zijn leden praktisch net zoveel service bieden als in de binnenruimte. Alle fitnessapparatuur staat er netjes opgesteld. “60 à 70 mannen en vrouwen kunnen hier gelijktijdig terecht. Ook de groepslessen kunnen opgestart worden.”

De zusjes Heleen en Nanette van der Linden uit Brakel meldden zich maandagmorgen al gelijk op de nieuwe locatie. “Wij komen altijd op maandag. We zijn blij dat we weer kunnen sporten”, vertelt Heleen. “Bij mij ontbrak te motivatie om thuis te gaan sporten.”

Nanette kende wat meer discipline, zegt ze. “Ik heb in de tussentijd aan hardlopen gedaan. Fijn dat ze er hier zoveel moeite voor hebben gedaan dat we onze sport kunnen herpakken.”

Tevreden

Sportinstructeur Kevin Bouman knikt. Ook hij is blij dat het ‘digitale sporten’ voorbij is. “We hielden workouts om wat thuis te doen en er kon via livestream worden gesport. We zijn wel constant bezig geweest, maar hier nu onder dit dak stemt tot meer tevredenheid.”

De Waal is ook tevreden. “We hebben echt aan alle voorwaarden die je kunt bedenken voldaan. Een serieuze zaak. We hebben er 50.000 euro voor geïnvesteerd om dit te kunnen realiseren.”