Zwembaden Bijtelskil en Werkina willen 2 juni open

SLEEUWIJK/WERKENDAM • Zwembaden Bijtelskil in Sleeuwijk en Werkina in Werkendam streven ernaar dat ze dinsdag 2 juni weer open kunnen.

In goed overleg met beide besturen, personeel en de gemeente Altena worden deze week de voorwaarden afgestemd hoe de beide baden binnenkort weer zwemmers kunnen verwelkomen.

Haalbaar

Op dit moment lijkt een openstelling per 2 juni voor zowel Bijtelskil als Werkina haalbaar en wordt nog gekeken of verenigingen of zwemlessen eerder kunnen starten.

"Wij zijn verheugd dat we voor alle inwoners in onze gemeente de zwembaden Werkina en Bijtelskil naar alle waarschijnlijkheid kunnen openstellen", laten de besturen weten. "Uiteraard zullen we ons dan, gezien de veiligheid van bezoekers én personeel, moeten en willen houden aan strakke protocollen vanuit de zwembranche en RIVM."

Momenteel wordt hard gewerkt aan de invulling van de richtlijnen voor beide zwembaden. Zwemmers wordt geadviseerd de websites in de gaten te houden voor de meest actuele informatie over de opening van Bijtelskil en Werkina.

zwembadbijtelskil.nl

zwembadwerkina.nl