Onvergetelijke eerste verjaardag in De Lemmenskamp

WOUDRICHEM • Maartje Breugem-van den Bergh heeft woensdag haar 87e verjaardag gevierd in zorgcentrum De Lemmenskamp in Woudrichem.

Het was haar eerste verjaardagsfeest in Woudrichem. Na 37 jaar in Nunspeet te hebben gewoond, is mevrouw Breugem-van den Bergh augustus vorig jaar verhuisd naar Woudrichem.

Natuurlijk kon woensdag een feestje op afstand, mét inachtneming van alle coronamaatregelen, niet uitblijven.

In samenwerking met twee zangeressen van Muziekschool Woudrichem en het personeel van De Lemmenskamp hebben de kinderen van mevrouw Breugem dit tot een onvergetelijke verjaardag gemaakt.

Natuurlijk mist zij haar twaalf klein- en zeven achterkleinkinderen op deze dag. Haar jongste achterkleinkind Rafael, geboren op 28 maart, hoopt zij snel in haar armen te kunnen sluiten. "Ze is een sociale en actieve moeder, die appt en muziek luistert op de tablet en er graag op uit trekt met haar auto", laat haar dochter Marianne nog weten.