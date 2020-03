Gemeenteraad Altena vergadert met zeven raadsleden tegelijk

ALTENA • Gemeenteraadsvergaderingen vallen volgens het kabinet dan wel onder de wettelijk verplichte samenkomsten, de politiek in Altena vergadert de komende tijd toch in aangepaste vorm.

Ook de bezoeken aan Eethen op dinsdag 7 april en aan Woudrichem om dinsdag 6 mei worden uitgesteld.

De geplande Altenarondes, Altenatafels en raadsvergaderingen gaan tot en met 1 juni niet door en de raadsleden vergaderen alleen wekelijks op dinsdagavond als een onderwerp dat vereist en dan nog eens met slechts zeven raadsleden in totaal, één per fractie.

Daadwerkelijke besluitvorming vindt voorlopig alleen plaats over urgente onderwerpen, die de partijen met elkaar hebben afgesproken. Dat zijn de uitbreiding van Werkendam, de garantstelling voor jeugszorgaanbieder Juzt en de aanpassing van de afvalstoffenverordening. Het presidium beraadt zich op hoe straks om te gaan met raadsvoorstellen die nu worden aangehouden.

De vergaderingen zijn voor het publiek alleen via de livestream op de website van de gemeente te volgen en met insprekers wordt afgesproken dat zij hun bijdrage schriftelijk of via chat of videoverbinding doen.

Uitzonderlijke situatie

Volgens Philip den Haan, fractievoorzitter van AltenaLokaal, zorgt de coronacrisis ook voor de politiek voor een 'uitzonderlijke situatie'.

"En daarom moeten we de raadsvergaderingen zo praktisch mogelijk insteken. Als er een noodsituatie is, is er een noodsituatie. We moeten als raad handelen naar de omstandigheden en ik vind dat we dat op deze manier knap doen."

Altena hoeft wat de Werkendammer betreft ook niet het 'beste jongetje van de klas' te zijn. "Wat niet gaat, dat gaat niet."

Kees de Waal van Progressief Altena kan zich goed vinden in de aangepast werkwijze. "Die hebben we toch grotendeels, samen met griffie, bepaald."

Dat de uitbreiding van Werkendam, de garantstelling voor Juzt en de afvalstoffenverordening voorrang krijgen vindt hij logisch. "Dat heeft te maken met de deadlines die voor deze onderwerpen staan. Bij alles moeten we ons nu afvragen: 'Hebben we een besluit van de raad nodig om verder te kunnen of niet?'."

Noodoplossing

Het vergaderen met zeven raadsleden noemt De Waal een 'noodoplossing'. "Je kunt momenteel je werk als raadslid wel doen, maar niet goed."

Aan de andere kant relativeert de Wijk en Aalburger de omstandigheden ook. "Het goed functioneren van de gemeente is belangrijk, maar dat we elkaar beschermen en gezond blijven is belangrijker. De rest is even van ondergeschikt belang."