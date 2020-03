College Altena: 'Garantstelling voor jeugdzorgaanbieder Juzt'

ALTENA • Het college wil een garantstelling voor een bedrag van maximaal 612.500 euro afgeven aan de gemeente Breda voor een gecontroleerde zorgoverdracht en afbouw van Juzt.

De jeugdzorgaanbieder verkeert sinds het voorjaar van 2019 in financieel zwaar weer. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en jeugdzorgregio's is gewerkt aan een plan voor de overdracht.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de garantstelling.