Ophef over brief van Werkendamse dominee aan kinderen

WERKENDAM • Volgens dominee Agteresch van de gereformeerde gemeente in Werkendam zijn kinderen medeschuldig aan de uitbraak van het coronavirus.

"Jullie zullen vast wel nagedacht hebben hoe het allemaal komt. Het komt door onze zonden. De Heere woont in de hemel en ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en bij de kinderen. Zij doen boos, praten boos en denken boos. Daarom is de Heere toornig op ons en stuurt Hij een ziekte", schrijft Agteresch in een brief aan de jonge kerkgangers, die hij begint met 'Lieve kinderen uit de Bethelkerk'.

Het schrijven zorgt op social media voor verontwaardigde reacties en is inmiddels van de website van de gereformeerde gemeente gehaald.

Straffen

Het coronavirus is gestuurd om de mensen te straffen, vervolgt Agteresch.

"Waarom? De Heere wil dat jij gaat bidden. De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen. De Heere wil dat jij niet meer zoveel houdt van al je mooie spulletjes. De Heere wil dat jij niet zoveel tijd verknoeit achter de computer. De Heere vraagt jouw hele hart. Het is een groot wonder als je al een nieuw hart mag hebben. Dan mag je de Heere liefhebben. Heb jij nog geen nieuw hart? Dat is heel erg."

Door te klikken op de afbeelding hieronder is een fragment uit de brief te lezen.