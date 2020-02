Andelse chocoladefabriek gaat na kerst meteen aan de slag met paashazen

ANDEL • Broer en zus Melanie en Stefan van Tilborg runnen met veel enthousiasme een chocoladefabriek in Andel.

Melanie en Stefan van Tilborg runnen met veel enthousiasme een chocoladefabriek in Andel. Bonbons, paashazen, chocolaatjes worden in groten getale aan de lopende band gemaakt. De zoete geuren zetten bij binnenkomst je smaakpapillen op scherp.

Op bezoek betekent kijken, verbazen, luisteren en natuurlijk ook proeven. De overheerlijke Belgische chocolade wordt in grote kilozakken aangeleverd; melk, puur en wit worden hier al snel je vriend. Petit Ami, dat 'kleine vriend' betekent, is daarom een mooie naam voor dit relatief jonge bedrijf.

Kruidenierswinkel

Vader Sjaak runde ooit samen met zijn broer een kruidenierswinkel in Andel. Toen zijn broer op jonge leeftijd overleed, gaf de winkel geen voldoening meer en stortte vader zich volledig op de markten. Op maar liefst negen verschillende plaatsen stond hij met een brede lach in zijn snoep- en koekkraam. Tijdens een vakantie in Spanje viel zijn oog op een kleine advertentie in een Nederlandse krant over een chocolademachine.

Sjaaks raderen begonnen te draaien, want er was kennelijk behoefte aan chocolade. Eenmaal terug in Andel kocht hij een tweedehands machine, die door een neef werd opgeknapt. Niet veel later voelde vader zich Sjakie in de chocoladefabriek en werd de eerste vloeibare chocolade in de vormpjes gegoten.

4000 kilo

Vanaf dat moment verkocht hij in zijn snoepkramen ook zelfgemaakte chocolaatjes in de vorm van krakelingen, flikken en beertjes. Het bleek een schot in de roos, want in dat eerste jaar verwerkte Sjaak zo'n 4000 kilo aan chocola.

Melanie (1980) en Stefan (1985) vertellen vol trots het bovenstaande verhaal. Zij zetten het bedrijf Petit Ami inmiddels voort. Neef Erik is hun vaste medewerker, maar ook vader en moeder springen in drukke tijden nog altijd bij.

"Er zijn een paar zaken belangrijk als je wilt slagen met dit product", zo beginnen broer en zus te vertellen.

"Hygiëne is een vanzelfsprekende voorwaarde en daar letten wij heel zorgvuldig op. Voorts hebben we ons tot doel gesteld alleen eersteklas kwaliteit te leveren en dat betekent dat we alleen genoegen nemen met de allerbeste grondstoffen. En chocola is een supermooi product waar je nul procent afval van hebt. Een gebroken kikkertje of een sinterklaasje dat niet goed uit de vorm komt, gaat gewoon weer terug de smeltketel in. Als we de vormen vol laten lopen met het Belgische goud, is het iedere keer weer fijn om even later het chocolademuisje in drie varianten afgekoeld te kunnen inpakken."

Warmte

Stefan zet zijn muts wat rechter op het hoofd om voort te gaan met: "Warmte is heel belangrijk bij het verwerken van chocola. Iedere kleur heeft zijn eigen temperatuur en daarom zie je hier dat de zoete substantie constant in beweging is. Kijk, hier hebben we de paashazen. Daar beginnen we net na de kerst al mee, een intensief werkje dat voor een groot deel nog met de hand gedaan wordt. Ik wil bijvoorbeeld een haas van 300 gram."

Stefan laat precies die hoeveelheid in de mal lopen waarna de warme chocolade zorgvuldig al wiebelend in alle hoekjes komt. Een robotarm wentelt de haas vervolgens tientallen keren rond. Eenmaal uit de mal moet de paashaas opstijven in de koelruimte.

Drukke tijden

Melanie vult aan: "Ja, het zijn drukke tijden voor ons. Rond sinterklaas hebben we ongeveer 15.000 chocoladeletters gemaakt, ze waren niet aan te slepen. Voor ons is het jammer dat er maar zo'n korte periode zit tussen sint en kerst, want het einde van het jaar is een superdrukke tijd. Kijk, hier staat nog een kerstboompje compleet met ballen, helemaal gemaakt van chocola. Ik kan er ook nu nog van genieten hoe mooi en aantrekkelijk dat eruit ziet."

Als we boven het bedrijf in de kantine ons gesprek vervolgen, lopen we langs enorme stapels dozen en doosjes, langs schaaltjes, mandjes en kilometers cellofaan. Dat alles is nodig om de producten verzendklaar te maken. In koor: "Wij verkopen ontzettend veel via internet en via telefonische opdrachten. Het grootste deel van ons assortiment gaat naar bedrijven die de paashaas, die kerstboom of dat sinterklaas-assortiment als relatiegeschenk weggeven. Kijk, hier hebben we een mooi voorbeeld."

Stefan pakt een schaal gevuld met diverse chocolaatjes met daar bovenop een grote choco-vis. "Een bedrijf uit Urk heeft heel wat schalen besteld voor zijn werknemers en zijn afnemers. Wij genieten ervan als zo'n schaal klaar is voor verzending want we weten dat de ontvangers heel blij zijn met onze lekkernijen."

Bonbon

Bij het kopje thee wordt een smakelijke bonbon geserveerd.

Melanie: "Die maken we in kleine aantallen, vooral voor de markt want nog altijd houden we twee standplaatsen aan: dinsdag in Wijk en Aalburg en zaterdag in Zaltbommel. In prijs zijn we echt concurrerend, want wij maken alle chocolaatjes en bonbons zelf, doen zelf de administratie en staan zelf op de markt. Als het aan ons ligt, verkopen we op de markt de bonbons niet in een doosje, want daarmee wordt de versnapering minimaal 50 cent duurder. Dat vinden wij zonde van het geld en dus verkopen we de meeste chocola in een papieren zakje."

De passie waarmee hier gewerkt wordt, is bijzonder.

"Inmiddels verwerken we het tienvoudige aan chocola ten opzichte van waar onze vader ooit mee begon. Zo'n 40.000 kilo gaat er per jaar doorheen. In drukke tijden moeten we zelfs wel eens nee verkopen. De paashazen, de gevulde eieren, de broedende kippen zijn zeer gewild en als een bedrijf vlak vóór het paasfeest toch nog eventjes honderd hazen wil, dan hebben we die simpelweg niet meer. We verkopen dan liever een nee dan dat we snel hazen bij de concurrent kopen. Voldoening vinden we in de tevreden klant en nog altijd krijgen we een goed gevoel als de dozen de deur uit gaan. Het geeft iedere keer toch weer een kick als we iets nieuws aan het assortiment kunnen toevoegen. We zijn een goed team en met gepaste trots zetten we het werk voort van onze ouders. Of we zelf veel proeven? Tuurlijk, want het is niet alleen lekker, maar het geeft ook energie, vooral de pure chocolade."

Henk Poelakker