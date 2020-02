Wethouder: ‘Vertrouwen in PSV De Nieuwe Roef’

SLEEUWIJK • Wethouder Peter van der Ven heeft er alle vertrouwen in dat De Nieuwe Roef zelf 100.000 euro kan bijdragen aan de verplaatsing van de paardensportvereniging in Sleeuwijk.

Verschillende partijen zetten dinsdagavond tijdens de gemeenteraad nogmaals hun vraagtekens bij de zelfwerkzaamheid van De Nieuwe Roef om zo de kosten voor de verhuizing met een ton te beperken.

Magertjes

CDA'er Arno Bouman noemde de garantie die de vereniging begin februari aan de gemeenteraad stuurde 'wat magertjes' en ook Jan Kolff van de VVD vond de brief van het bestuur 'niet concreet'. Daarnaast vrezen de liberalen, die de noodzaak van een verhuizing niet zien, dat de gemeente alsnog opgezadeld wordt met een tekort.

SGP'er Peter Noordergraaf stelde net als het CDA dat dat tekort dan opgevangen moet worden binnen de 625.000 euro die Altena nu uittrekt voor het plan, dat samenhangt met de komst van een atletiekbaan voor Altena Road Runners.

Pauline van den Tol van Burgerstem Altena was ook kritisch over de 100.000 euro, maar dan omdat ze deze verplichting voor de 'kleinste vereniging' te groot vindt.

Wethouder Van der Ven probeerde alle twijfels weg te nemen door De Nieuwe Roef een 'betrouwbare en hardwerkende partner' te noemen.

Simpel

"Ik heb vertrouwen in die vereniging. Bovendien gaan we nu pas de fase in dat we die 100.000 euro kunnen invullen. Als de paardensportvereniging daar uiteindelijk niet aan weet te voldoen, dan heb ik me te houden aan het budget dat de gemeenteraad mij gegeven heeft. Zo simpel ligt het."

Uiteindelijk stemden alleen de VVD-fractie en Wijnand van der Hoeven van de ChristenUnie tegen het voorstel voor een atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners achter het Altena College in Sleeuwijk en dus ook de verplaatsing van De Nieuwe Roef.

Een meerderheid van de gemeenteraadsleden was voor, tot tevredenheid van de mensen op de publieke tribune, die applaudisseerden toen burgemeester Egbert Lichtenberg het voorstel afhamerde.

Tom Oostra