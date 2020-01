SGP wil actieplan voor woningbouw in Altena

altena • De SGP wil nog voor de zomer een actieplan met daarin beschreven welke concrete stappen het college gaat zetten om het woningaanbod in de gemeente Altena te vergroten.

Het actieplan komt als het aan de partij ligt bovenop de woonvisie, die dit voorjaar door de politiek besproken wordt.

De SGP dient daartoe tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 februari een motie in. Raadslid Henri de Raad spreekt van een 'crisis' op de woningmarkt. "Niet alleen landelijk, maar ook in Altena", aldus de Meeuwenaar.

Woningcrisis

Zo dienden zich volgens De Raad bijvoorbeeld voor een nieuwbouwproject van acht woningen in Genderen ruim 180 inschrijvingen belangstellenden aan. Een nieuwbouwproject van 26 woningen aan het Kerckelant in Werkendam was zelfs goed voor ruim 200 inschrijvingen.

Ook wijst hij erop dat meerdere woningbouwprojecten in Altena in voorbereiding zijn, maar nog niet uitgevoerd worden.

"De dit voorjaar op te stellen woonvisie moet de leidraad zijn voor de ontwikkeling van woningbouw in Altena, maar het is noodzakelijk tegelijkertijd concrete acties te ondernemen", aldus De Raad, die hoopt dat het actieplan voor 1 juni aangeboden kan worden aan de gemeenteraad.