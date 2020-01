De Wilgenhoek op bezoek bij Slot Loevestein

HANK • De geschiedenis kwam voor een dagje tot leven voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw van basisschool de Wilgenhoek in Hank.

Het onderwijs op de basisschool draait de komende weken om het thema 'De Gouden Eeuw'. Alle wereldoriëntatielessen gaan over dit thema, maar ook tijdens de creatieve lessen wordt hieraan gewerkt.

Om de kinderen meer inzicht te laten krijgen in hoe het leven er destijds aan toe ging, stond er op woensdag een excursie op het programma.

Hugo de Groot

In de Gouden Eeuw werd onder andere hier Hugo de Groot in Slot Loevestein opgesloten en hij is later weer ontsnapt in de beroemde boekenkist.

Met behulp van een sleutel konden de leerlingen zelfstandig door het kasteel rondlopen en op een interactieve manier leren hoe de mensen woonden, leefden en werkten in het kasteel.

Ze konden zien hoe een cel eruit zag in die tijd en wat een ridder nodig heeft aan uitrusting.