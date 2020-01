Traditioneel is januari de maand bij uitstek om je zomervakantie te boeken, want vroeg boeken loont; je hebt de meeste keus, omdat het meeste nog beschikbaar is en profiteert daardoor van de laagste prijzen. Tevens zijn er vele zogeheten vroegboekacties. Travel Store, met vestigingen in Gorinchem, Hardinxveld, Leerdam en Dordrecht, heeft de trends voor 2020 op een rij gezet. Frank Visch, CEO van Travel Store: "Over het algemeen zien we dat mensen bewuster een vakantie boeken. Ze gaan niet meer elk jaar naar dezelfde bestemming, maar worden door social media, vrienden en familie getipt en willen echt iets speciaals. Tevens zien we een toename in korte tripjes. Zo boeken we voor deze winter veel korte skivakanties met het vliegtuig. Hierdoor benut je je vrije tijd zo efficiënt mogelijk. Deze trend trekt door naar de zomerperiode.

Turkije, Spanje en Griekenland

Onverminderd populair zijn de landen rondom de Middellandse Zee. Met name Turkije, Spanje en Griekenland. Turkije heeft een aantal jaar geleden last gehad van onrust, maar heeft sinds vorig jaar haar comeback gemaakt. In combinatie met de betaalbare, luxe all-inclusive resorts, is Turkije een zeer populaire zonbestemming. "Het zijn vakanties die mensen prima zelf kunnen boeken. Op www.travelstore.nl vindt men een uitgebreid aanbod en worden automatisch de prijzen van verschillende aanbieders vergeleken. Hierdoor is de klant zeker van de scherpste prijzen", aldus Visch.

Cruisevakantie

Cruisen is hip. Iedere ochtend wakker worden op een andere prachtige bestemming en slechts één keer je koffer uitpakken, heerlijk toch? Tijdens een zeedag geniet je van de schitterende vergezichten en maak je gebruik van de vele faciliteiten aan boord. Natuurlijk kun je ook lekker ontspannen aan het zwembad. Eenmaal aan wal zijn er vele mogelijkheden; Geniet van een georganiseerde excursies of ga zelf op ontdekkingstocht. Dit jaar zijn vooral de koude bestemmingen in trek. Vroeger gold de regel: "Hoe kouder, hoe ouder", maar dat is al lang niet meer zo. Zeker de dertigers en veertigers kiezen vaak voor bestemmingen als de Noorse Fjorden, Canada en Alaska. Frank Visch, is zelf erg enthousiast over cruisevakanties: "Als je vanaf je balkon de indrukwekkende fjorden en gletsjers ziet… wauw. Dat is genieten! Om vervolgens met een Zodiac op zoek te gaan naar wild life. Echt een kick!". Onder andere de Holland America Line en Hurtigruten zijn populaire rederijen met prachtige routes en vele mogelijkheden.

Verre vakanties

Voor 2020 zien we ook een toename in reizen naar het Verre Oosten. De afgelopen jaren bestond de top drie verre bestemmingen steevast uit Amerika, Canada en Zuid-Afrika. Nu zien we dat Maleisië, Thailand en Indonesië aantrekken, maar ook de wat minder bekende bestemmingen als Japan, Myanmar en Taiwan. We zien een verschuiving van standaard rondreizen naar op maat samengestelde reizen. Standaard verre vakanties bestaan nauwelijks meer met uitzondering van bijvoorbeeld de groepsreizen van FOX Verre Reizen. Bij Travel Store wordt elke vakantie op maat samengesteld in overleg met de klant. "Door rechtstreekse contacten met lokale partners in combinatie met vliegtickets van onze eigen luchtvaartafdeling zijn de mogelijkheden eindeloos en de prijzen scherp". Aldus Frank Visch.

TIP: Bezoek de presentatie van Maleisië op 23 januari 2020 in Travel Store Dordrecht in samenwerking met De Jong Intra Vakanties.

Voor meer informatie en aanmelden: www.travelstore.nl/evenementen.