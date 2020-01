College: 'Brandweer in Altena goed verzekerd'

ALTENA • AltenaLokaal hoeft zich geen zorgen te maken over de verzekering van de brandweervrijwilligers in de gemeente Altena.

Uit beantwoording van schriftelijke vragen van raadslid Philip den Haan door het college blijkt dat brandweerlieden goed verzekerd zijn tegen ongevallen. Volgens B&W heeft de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant een 'goede ongevallenverzekering', die aan alle eisen voldoet.

Op maat

"Beroepsmedewerkers, vrijwilligers, jeugdbrandweer en overige medewerkers zijn hieronder verzekerd. Elke groep heeft een op maat gemaakte dekking", schrijft het college aan AltenaLokaal.

Den Haan had vorige maand over de kwestie aan de bel getrokken, na een uitzending van het televisieprogramma EenVandaag.

Daarin was een reportage te zien over brandweervrijwilligers, die niets kregen uitgekeerd na een ongeval, letsel of ziekte als gevolg van hun werkzaamheden tijdens hun dienst of oefening, omdat gemeenten niet goed verzekerd zouden zijn, schreef de fractievoorzitter toen.

Het college benadrukt in de beantwoording nog eens dat dat in Altena niet aan de orde is.