Altena om tafel met Veense Put

VEEN • Hoe moet de Veense Put er over tien jaar uitzien? Met die vraag nodigt de gemeente Altena alle betrokkenen bij de Veense Put uit voor een gesprek over de toekomst van het gebied.

"Iedereen wil voor recreatiegebied de Veense Put komen tot een veilige en leefbare situatie voor eigenaren, gebruikers en omwonenden. Voor deze belangrijke uitdaging hebben we elkaar nodig om tot goede afspraken te komen", schrijft het college in de uitnodiging. De afgelopen maanden heeft de gemeente met veel betrokkenen gesproken om de situatie goed in beeld te krijgen. "

Er spelen heel verschillende belangen, die we samen in lijn moeten brengen."

Visie

Om het proces van besluitvorming goed te laten verlopen wil Altena graag met alle betrokkenen een toekomstbeeld van de Veense Put opstellen. Dat moet leiden tot een visie, waarin staat hoe het gebied er over tien jaar uit zou moeten zien. "Aan de hand hiervan maken we samen keuzes", benadrukt het college, dat bovendien spreekt van een 'unieke mogelijkheid'.

In het verleden zijn 'ook door de gemeente' keuzes gemaakt die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de huidige situatie, staat verder in de uitnodiging te lezen.

"In de loop van de tijd is op de Veense Put meer gebouwd dan toegestaan. Ook worden meerdere woningen permanent bewoond, terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet mag. We snappen dat het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid de enige weg is om zowel menselijk als bestuurlijk de Veense Put te vormen tot de plek die passend invulling geeft aan eenieder."

Wie geen lid is van de Vereniging Veense Put, maar wel wil meedenken over de visie kan contact opnemen met Tanja Schoester via t.schoester@gemeentealtena.nl.