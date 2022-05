Politie houdt 60-jarige Tilburger aan voor betrokkenheid bij woningoverval Werkendam

WERKENDAM • De politie heeft dinsdagmorgen een 60-jarige Tilburger aangehouden voor betrokkenheid bij een woningoveral die in januari 2021 plaatsvond in Werkendam. Een 57-jarige inwoner van Werkendam werd in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 januari 2021 rond 03.00 uur in zijn woning aan de Wilgenlaan overvallen en raakte daarbij gewond.

De 60-jarige man uit Tilburg is dinsdagochtend 3 mei in zijn woning aangehouden. Eerder, op zaterdag 9 januari 2021, werd er op de Vissersdijk in Werkendam al een 37-jarige Tilburger aangehouden nadat hij zich verdacht gedroeg. Beide mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de overval op de woning in Werkendam. De Tilburgse mannen zitten vast voor verder onderzoek.

De overval

Bij de politie kwam op 9 januari 2021 rond 03.10 een melding van een woningoverval binnen. Agenten die als eerste ter plaatse waren, troffen de 57-jarige bewoner van de woning aan. De man was gewond geraakt en werd ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en daarna naar een ziekenhuis gebracht voor verdere medische verzorging. Daarna kon hij weer naar huis. Hij verklaarde dat er plots een vreemde man in zijn slaapkamer stond, die hem had geslagen. Na een korte schermutseling wist de verdachte de woning via de voordeur te verlaten en weg te rennen in de richting van de Raadhuislaan. De overvaller vertrok met lege handen. Uit later onderzoek bleek dat de overvaller de woning aan de achterzijde is binnengedrongen, door een deur te vernielen, en dat er vermoedelijk een tweede verdachte moest zijn.