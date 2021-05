Twee Nieuwendijkers op heterdaad betrapt bij inbraak in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER/NIEUWENDIJK • Twee inwoners van Nieuwendijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad betrapt bij een inbraak in een bedrijf aan de Forellenweg in Raamsdonksveer.

De politie kreeg rond 01:30 uur een melding van de inbraak en ging ter plaatse. Agenten vroegen de inbrekers zich kenbaar maar te maken, maar kregen geen reactie.

Vervolgens werd op onderzoek uit gegaan. Agenten zagen een deur openstaan. De persoon bij de deur kon direct worden aangehouden.

Vanuit de deuropening werd een geluid gehoord. Een tweede verdachte kwam op aandringen van de politie nu wel tevoorschijn en werd eveneens gearresteerd.

Beide inbrekers, 43 en 46 jaar en afkomstig uit Nieuwendijk, zitten vast en worden verhoord.