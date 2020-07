Hennepkwekerij in Andel ontmanteld

ANDEL • De politie heeft donderdagmorgen na een tip in Andel een hennepkwekerij gevonden.

De kwekerij met meer dan 140 planten was in een woning aan de Wilhelminastraat. Eén persoon die in de woning aanwezig was is aangehouden.

De politie doet nog verder onderzoek.

De hennepkwekerij is ontmanteld en de apparatuur is in beslag genomen.